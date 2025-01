Iedereen verrast: na jaren van protest is het zonnepark langs de A9 er opeens

Wie op de A9 richting Haarlem rijdt, kan het niet zijn ontgaan: van het polderlandschap tussen knooppunt Rottepolderplein en Zwanenburg is weinig meer over. Het weidelandschap ligt bezaaid met zonnepanelen. En op de schaarse plekken waar de energie-opwekkers nog niet liggen, kondigen paaltjes in de grond hun komst aan.