Wie helpt Victor aan hofkostuums of uniformen van zijn betovergrootvader?

Victor Besnard is de eerste in de familie die in de voetsporen van zijn betovergrootvader treedt. Albert Besnard begon in 1876 als kleermaker in Den Haag en werkte daar 50 jaar, voornamelijk voor de marine. Daarnaast maakte hij ambtskostuums en speciale pakken voor Prinsjesdag voor leden van de Eerste en Tweede Kamer. Het enige aandenken dat Victor nu heeft, is een fluwelen en zeemleren kostuum dat kinderen droegen bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina.