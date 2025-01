NH Helpt test repaircafé's met kapotte versterker en koffiemachine

In Alkmaar levert Rachel haar koffiemachine in aan de balie bij NME Repair. "Het is hier geen café", legt coördinator Ton van der Vaart uit: "Een reparateur gaat zelf aan de slag en wij bellen zodra het klaar is". Klanten kunnen daar 4 ochtenden in de week terecht, maar Ton wil graag uitbreiden naar de middag. Daarom doet hij via nhhelpt.nl een oproep voor meer technische vrijwilligers.