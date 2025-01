Wilja's spookschuur staat op instorten, dus maakt ze maar een spooktuin voor Halloween

Op een verlaten landweggetje in het meest noordelijkste puntje van Amsterdam staat op een bijna verlaten erf het spookhuis van Wilja Hemelrijk. De buitenkant ziet er vervallen en griezelig uit en daar moeten mensen het even mee doen, want de schuur waar het spookhuis zich in bevindt staat op instorten en daarom mag niemand meer naar binnen.