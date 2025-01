Chemicaliën en nepwapens gevonden in woning waar gister brand uitbrak

Bij de brand vielen geen gewonden. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar vanwege explosiegevaar werd de straat nog uren afgesloten.

De wapens zijn moeilijk van echt te onderscheiden

"Er is een grote hoeveelheid aan wapentuig aangetroffen", vertelt een woordvoerder van de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft daar gisteren urenlang onderzoek naar gedaan. Het zou onder andere gaan om stroomstootwapens, een neppe handgranaat, gas- en een veerdrukwapens. De wapens zijn moeilijk van echt te onderscheiden.

Er waren geen zware explosieven in het huis. Het is niet van alle voorwerpen die in de woning gevonden zijn duidelijk wat ze precies zijn. De EOD heeft ze daarom verwoest.

Ook nepwapens zijn over het algemeen verboden

Je mag deze wapens, al zijn ze nep, niet in huis hebben tenzij je lid bent van een sportbond op het gebied van schietsport, aldus de politie. Er is nog geen bewijs gevonden dat de 39-jarige man uit Krommenie dat was.

De man zit momenteel nog vast. Het onderzoek wordt afgerond, dan zal duidelijk worden of hij weer terug naar huis mag keren.