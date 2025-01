Demi (22) uit Huizen haalt opnieuw gouden plak bij wereldkampioenschappen paaldansen

Naast een gouden en bronzen plak heeft Demi ook nog een flink aantal blauwe plekken en brandwonden aan het WK overgehouden. "Die krijg je er bij deze sport bij cadeau."

Olympische droom

Op dit moment is Demi fulltime bezig met de sport, naast deelname aan NK's en WK's geeft ze ook paaldansles. Maar de grote doelstelling voor Demi is dat haar sport Olympisch wordt en dat ze mee kan doen aan de Spelen voor Nederland.

Zover is het nog niet, want paaldansen is nog geen Olympische sport. In januari komt de sport bij het NOC*NSF in de zogenoemde Topsportcategorie 2. Hierbij krijgen ze geen geld, maar kan de paaldansbond Dutch Aerial & Pole Federation gebruik maken van de voedings- of medische experts van het NOC*NSF. Of de sport daarna Olympisch wordt, zal nog even afhangen van de beoordeling van het Internationaal Olympisch Comité.

Een jaar geleden ging NH Gooi langs bij Demi. Bekijk hieronder de reportage: