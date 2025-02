Longarts voor de klas of hesjes aan: scholen worstelen met aanpak van vapende scholieren

Maar de scholieren laten zich natuurlijk niet zomaar tegenhouden door een rookvrij schoolplein. Tijdens pauzes en tussenuren verplaatsen zij zich naar buiten de schoolpoort, of ze trekken de wijken rondom de scholen in. Dat zorgt soms voor overlast en daar worden de scholen op aangekeken.

Marja Steensma van het Jan Arentsz ziet daarom ook niks in de plannen van Scholen aan Zee om leerlingen met hesjes aan te laten vapen. "Wat Scholen aan Zee doet, vind ik ver gaan. Wij kiezen daar niet voor, omdat we weten dat het gevolg is dat leerlingen zich in de speeltuin en in de wijk gaan verstoppen. Dan zadelen we buurtbewoners op met ons probleem."

Surveilleren in de wijk

Om dat te voorkomen, surveilleerde het Da Vinci College in Purmerend afgelopen lente en zomer in de omliggende wijken om vapende leerlingen te signaleren en zo overlast voor de buurt in te perken. En het Regius College stuurde onlangs een brief naar buurtbewoners met vragen over eventuele overlast. "We hebben al veel tips gekregen. Die gaan we nu analyseren", aldus Annette van Diepen, adjunct-directeur vmbo/pro.