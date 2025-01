Amsterdam UMC opent expertisecentrum voor patiënten met long covid

Met de zogenoemde post-covid-expertisecentra worden nieuwe ziektebeelden onderzocht. De opgedane kennis wordt vervolgens tussen de ziekenhuizen gedeeld. "Op deze manier vinden nieuwe inzichten en verbeterde behandelmethoden sneller hun weg naar de praktijk, en dus naar de patiënt", is te lezen op de website van Amsterdam UMC.

Ook is het de bedoeling dat ziekenhuizen en huisartsen in heel Nederland hiervan profiteren. De UMC's hopen uiteindelijk een 'landelijk dekkend netwerk op te bouwen. "Met de komst van deze centra willen de UMC’s patiënten die vaak al lang last hebben van post-covidklachten een perspectief bieden", aldus het Amsterdam UMC.

Beperkte capaciteit

Nadat een patiënt zich heeft aangemeld bij de huisarts, wordt gekeken of diegene in aanmerking komt voor een aanmelding bij een expertisecentrum. Alleen mensen die al langer dan een half jaar aan long covid lijden, komen ervoor in aanmerking.

Het ziekenhuis denkt dat door de beperkte capaciteit niet iedereen gelijk geholpen kan worden. Er zal dus een wachtlijst komen. Ze benadrukken dat de huisarts geen invloed kan uitoefenen op de samenstelling van de patiënten die direct gekozen kunnen worden.