Trump en Harris nek-aan-nek: deze Noord-Hollandse Amerikanen houden hun hart vast

Allard André de la Porte (21) woont en studeert in Amsterdam. Zijn Amerikaanse paspoort heeft hij te danken aan zijn oma, die in de Verenigde Staten is geboren. Allard vindt het maar vreemd dat hij het recht heeft om te stemmen: "Ik ben maar drie keer in mijn leven in de VS geweest."

Bizarre situaties

Hoewel Allard zich geen Amerikaan voelt, houdt hij zich veel met de Amerikaanse politiek bezig. "Ik lees de New York Times en luister naar podcasts over de verkiezingen." Samen met zijn broer bespreekt hij de ontwikkelingen rondom de verkiezingsrace: "Meestal gaat het over de bizarre situaties rondom Trump."

Voor Allard was de keuze om op Harris te stemmen dan ook snel gemaakt. "Stemmen op Trump zou zo’n beetje tegen al mijn principes ingaan", zegt hij. "Trump is wat mij betreft een pure populist, die liegt, bedriegt en alles doet uit eigenbelang."