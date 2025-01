Restauranteigenaren bang na aanslag op pand dat tot voor kort van gezochte crimineel was

"Toen de buren ons belden, dachten we eerst aan een gaslek," vertellen Mohammed en Aysha in hun restaurant Mo’s Kitchen aan de Noordmeerstraat. "Zoiets kan natuurlijk gebeuren in een restaurant." Maar eenmaal ter plekke zagen ze direct dat het foute boel was.

Nu zijn ze er redelijk rustig onder, maar de onduidelijkheid net na de knal was groot. "We konden niet zomaar dichterbij komen en werden op afstand gehouden door de politie. Pas later zagen we de schade. Dan schrik je je dood natuurlijk." Het rolluik van de zaak heeft de grootste klap opgevangen, maar er zijn onder andere meerdere ruiten gesneuveld.

1400 kilo gestolen coke

Op dat moment hadden Mohammed en Aysha Khan nog geen idee dat de explosie deel was van een grote criminele ruzie rond de vorige eigenaar, Gaby Hanna. Hij woont in Dubai om een gevangenisstraf in Nederland te ontlopen, en wordt volgens Het Parool door criminelen beschuldigd van de diefstal van 1400 kilo cocaïne uit de Antwerpse haven.

Die nacht was ook de kapperszaak van Hanna’s broer, midden in de stad, doelwit. De zaak, waar veel bekende Nederlanders klant zijn, werd deels verwoest door een explosief. Op sociale media neemt de kapper afstand van het verleden van zijn broer en laat weten dat ze nauwelijks contact hebben.

