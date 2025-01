Amateurclub uit Oudorp wil 'stunten' tegen FC Groningen

Ook de vrijwilligers bij de club zijn al wekenlang met de wedstrijd van dinsdag bezig. Zo is er een speciale sjaal gemaakt die al 350 keer is verkocht. Ook Truus en Janneke van de lotenverkoop merken dat de wedstrijd tegen FC Groningen enorm leeft in het dorp. "Mensen hebben er heel veel zin in", aldus Truus. "Heel erg spannend. Wij gaan met vijftien bussen naar het complex van AZ waar de wedstrijd gespeeld wordt. Helemaal geweldig", vult Janneke aan.