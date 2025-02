Daan en Liesbeth geven Texelse Sommeltjes en kabouters een nieuw leven in het bos

Daan en Liesbeth hebben wel vrije tijd, omdat beiden hun werkzame leven achter zich hebben en een leuke invulling zochten in de natuur. "We zijn bij acht Texelse natuurorganisaties langs geweest", vertelt Liesbeth. "Staatsbosbeheer vroeg specifiek vrijwilligers voor het Sommeltjespad. Ik had geen behoefte om ergens als gids rondleidingen te doen. We zijn met de boswachter een rondje over het pad geweest. Eigenlijk is dit op ons lijf geschreven, omdat ik graag creatief bezig ben. En Daan kan in zijn schuurtje mooi knutselen. We kunnen dit samen doen."

Daan: "We zijn net terug uit het bos, omdat we nieuwe figuren moesten plaatsen. Op een regenachtige dag zijn we wel dertig wandelaars tegengekomen. Ik denk dat dit het meest bezochte wandelpad op Texel is, omdat het zo bekend is."