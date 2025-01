Hockeyclubs Amsterdamse Bos trekken aan de bel na intimidatie van jonge leden

In januari gingen belagers nog een stap verder. Toen werden drie 11-jarige leden van Pinoké bedreigd en gevraagd hun spullen af te staan. Iets verderop probeerden twee minderjarigen een trainster onder bedreiging van een mes van haar telefoon te beroven. Een 14-jarige verdachte meldde zich een paar dagen later bij de politie.

Ook achter de dreigementen van de afgelopen tijd zouden voornamelijk minderjarigen zitten. "We vermoeden dat het om verschillende groepjes gaat", zegt De Nooijer. De slachtoffers zijn volgens hem tussen de 10 en 15 jaar oud.

Extra handhaving

Van de incidenten is melding bij de politie gedaan, maar de clubs hebben dus ook aan de bel getrokken bij de gemeente Amstelveen. Wethouder handhaving Herbert Raat is gisteren met hen in gesprek gegaan. Hij vindt het goed dat zij samenwerking zoeken vóór het gedreig omslaat in eventueel fysiek geweld. "Daar gaan we niet op wachten."

De wethouder zegt in ieder geval toe dat handhavers tijdens de herfst- en wintermaanden tussen 17.00 uur en 20.00 uur vaker in het bos gaan surveilleren. "Dan doen de meeste incidenten zich voor. Als de jongere teams trainen."

Verder wil hij in overleg met het Amsterdamse Bos kijken of extra verlichting mogelijk is nu het weer steeds vroeger donker wordt. "Dat is vaak niet wenselijk voor de dieren die er leven, maar de veiligheid van kinderen gaat voor."

Clubs en ouders

Raat benadrukt dat alleen maatregelen nemen vanuit de gemeente het probleem niet zal verhelpen. Clubs en ouders kunnen ook veel betekenen. De Nooijer beaamt dat: "We zorgen dat de trainers nog een keer benoemen dat het belangrijk is om in groepjes naar huis te fietsen. Zorg dat je op elkaar let. Daarnaast adviseren we ouders om mee te fietsen."

Ook Pinoké drukt haar leden op het hart om samen te fietsen. Meynen: "Verder hebben we nauw contact met de wijkagent."