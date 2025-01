In Beverwijk worden paarden én mensen gecremeerd

Bij Crematorium Westerhout aan de Zeestraat in Beverwijk gaat het net even anders dan in een gewoon crematorium. Oprichter Paul van Eerden begon meer dan 30 jaar geleden met een plek voor dierenopvang en crematie. Inmiddels beschikt hij over een grote oven voor paarden en kunnen ook mensen in zijn crematorium worden gecremeerd.

Die laatste stap maakte hij door contact met paardeneigenaren, zegt hij. "Mensen die de as van hun gecremeerde paard kwamen halen, kregen altijd een rondleiding. Ze zeiden dan vaak dat ze hier zelf ook wel gecremeerd zouden willen worden. Dat zette mij aan het denken."

En zo geschiedde. Van Eerden vroeg de benodigde vergunningen aan en kocht een nieuwe oven. Met deze 'humane installatie' cremeert hij sinds een paar jaar ook mensen op Westerhout. Per week voert Van Eerden nu honderden crematies uit. Van kleine huisdieren als hamsters en muizen tot paarden en mensen.

Aparte oven

Mensen en dieren mogen niet in dezelfde oven gecremeerd worden, legt Van Eerden uit. "Bij mensen komen er veel meer giftige stoffen vrij. Vullingen in het gebit, kunstheupen en knieën en medicijnresten gaan bij de crematie ook in rook op. Die giftige stoffen moeten allemaal afgevangen worden."