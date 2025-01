Wooncomplex Krommenie urenlang tijdelijk ontruimd vanwege mogelijk explosief

Wat er precies is aangetroffen is onduidelijk. De omgeving is volgens de veiligheidsregio veilig. Iets voor 22.00 uur kregen buurtbewoners te horen dat de afzetting zou worden opgeheven en dat ze weer terug konden naar hun woning.

Eerder vandaag rukte de brandweer uit vanwege een brand in een hoekwoning aan de Heiligeweg. Het vuur was aan het einde van de middag onder controle. Niemand is bij de brand gewond geraakt.

Bij deze brand kwam de politie het mogelijke explosief op het spoor. Een 39-jarige bewoner van het pand werd nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens aangehouden.