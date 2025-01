Na explosie moet Hoofddorpse sterrenkapper drie maanden dicht

Later die nacht volgde nog een tweede explosie, ditmaal bij een afhaalrestaurant en cateraar aan de Noordmeerstraat. De politie vermoedt dat er een verband is tussen de twee explosies. Het tweede pand was ooit eigendom van een familielid van kapsalon-eigenaar Hanni Hanna. Bij zijn kapperszaak ging het eerste explosief af.

De broer van Hanni, Gaby Hanna, is een beroepscrimineel die momenteel zit ondergedoken in Dubai, omdat hij in Nederland nog een celstraf moet uitzitten. Eerder werd hij veroordeeld vanwege het leidinggeven aan een criminele organisatie die geld witwaste en drugs verhandelde.

'Niks mee te maken'

Het afgelopen jaar waren meerdere panden in de omgeving die gelinkt kunnen worden aan Gaby Hanna doelwit van aanslagen. Zijn broer Hanni heeft nog niet gereageerd op vragen van NH, maar nam dit weekend op Facebook al afstand van het verleden van zijn broer.

"Ik hoop dat mensen inzien dat ik mijn broer niet ben en ook niet verantwoordelijk ben voor zijn verleden. Ik heb hier niks mee te maken en spreek mijn broer door omstandigheden nauwelijks." De ondernemer schrijft erg verdrietig en aangeslagen te zijn. "Mijn hart is gebroken."

Een woordvoerder van burgemeester Schuurmans laat desgevraagd aan NH weten dat over een eventuele sluiting van het pand aan de Noordmeerstraat, waar ook die avond een explosie plaatsvond, nog geen besluit is genomen.