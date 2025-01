Stolpboerderij verdwijnt uit Noord-Hollandse landschap, Arjan bouwt er juist een terug

Piramide van Noord-Holland

De Boerderijenstichting Noord-Holland 'Vrienden van de Stolp' is blij met het plan. De stichting streeft ernaar om sloop en verpaupering van boerderijen tegen te gaan en wil de karakteristieke kenmerken en originele bouwstijl ervan behouden. "De stolpboerderij hoort als piramide van Noord-Holland onlosmakelijk bij het Noord-Hollandse landschap. Dit soort initiatieven juichen wij dus alleen maar toe", aldus Gerrit Jan van de Lagemaat van de Boerderijenstichting.

Het provinciale landschap was zeventig jaar geleden maar liefst 10.000 stolpboerderijen rijk, ondertussen is dit aantal gehalveerd. "Als je doorrekent zijn ze over vijftig jaar verdwenen. Dat zou doodzonde zijn. Ze zijn niet meer geschikt om koeien te houden, maar er zijn heel veel invullingen denkbaar. Zo worden stolpen gesplitst zodat er twee gezinnen kunnen wonen. Er zijn er ook waar appartementen in worden gebouwd of een zorgboerderij. Bij mij in het dorp zit de tandarts en de bank in een stolp", vertelt Van de Lagemaat.

Ottenbros hoopt zijn droomhuis volgend jaar af te hebben. De Wadwayer had het plekje al lange tijd op het oog. Toen het te koop stond, sloeg hij meteen toe. "De plek is fantastisch met een heel mooi uitzicht. We hebben juist gekozen voor een stolpboerderij omdat we van die stijl houden. Voor het dorpsgezicht is het ook ontzettend belangrijk, iets moderns past hier niet."