Zwervende vrouw (20) die moeder mishandelde, baart justitie zorgen

De officier van justitie, rechter, reclassering en advocaat van de jonge vrouw kwamen tijdens de zitting tot de conclusie dat ze vooral hulp nodig heeft. Door trauma's uit het verleden gaat het psychisch niet goed met haar. Doordat ze de opvang bij zorginstellingen steeds misloopt, zwerft ze veel rond.

Die problemen zouden in combinatie met een avond flink drinken hebben geresulteerd in haar uitbarsting, op 16 februari. De vrouw krijgt die dag naar eigen zeggen in de woning van haar moeder in Uithoorn ruzie met haar jongere zusje. Haar moeder probeert de boel te sussen, maar wordt daardoor zelf doelwit. Haar dochter slaat haar met een beker tegen haar hoofd en trekt plukken haar uit haar hoofd.

Hond geslagen met lat

Moeder zelf is niet bij de zitting aanwezig, maar de rechter leest haar verklaring over wat er daarna gebeurde voor: "Toen ik de politie wilde bellen, hoorde ik het deurtje van de bench opengaan. Ik zag hoe mijn dochter de hond met een houten lat begon te slaan." Om die reden staat de vrouw ook terecht voor dierenmishandeling.

Ze vindt het moeilijk om de hele zitting aan te horen en klaagt vanaf het begin over hoofdpijn en misselijkheid. "Ik vind het heel langdradig en heb er geen geduld voor", zegt ze halverwege de zitting. Toch vindt de rechter het belangrijk om uitgebreid te bespreken hoe de vrouw niet alleen gestraft, maar ook geholpen kan worden.

De vrouw is in het verleden vaker veroordeeld voor geweldsincidenten. Aanwezige medewerkers van de reclassering vertellen dat ze zich moeilijk aan afspraken met hulpverlening kan houden. Haar zus erkent dat en schreef een brief aan de rechtbank waarin ze om een gedwongen opname vraagt.

Contactverbod met moeder

Dat neemt de officier van justitie niet op in haar eis. "Het zal echt uit haarzelf moeten komen", vindt ze. Ze ziet wel dat gevangenisstraf de verdachte psychisch te zwaar valt. De vrouw heeft al 80 dagen in voorarrest gezeten. Daarom stelt ze een voorwaardelijke straf voor.

Daarnaast vindt de officier het belangrijk dat het contactverbod met haar moeder wordt verlengd. "Een contactverbod tussen moeder en dochter gaat heel ver, maar blijkbaar kan het voor de veiligheid van de familie niet anders." Dat is een harde boodschap voor de jonge vrouw, die haar moeder erg mist.

Toch is de rechtbank het daarmee eens. Als stok achter de deur krijgt de vrouw 40 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Die zal zij moeten uitzitten als ze binnen twee jaar weer geweld gebruikt tegen een persoon of dier. Ze belooft de rechtbank dat ze gaat proberen de behandeling voor haar psychische problemen vol te houden. "Ik wil gewoon rust."