Ondernemers vrezen naderende emissievrije zone: "Ik word zwetend wakker"

"Op dit industrieterrein is het sowieso een uitdaging met stroom", legt hij uit. "Met dat in gedachte is het voor ons nog niet haalbaar. Al zou ik het willen, dan kan het niet."

'Leefomgeving inwoners verbeteren'

De gemeente Amsterdam laat in een reactie aan NH Nieuws weten nog steeds achter de plannen te staan. "Uiteindelijk voeren we de zones in om de leefomgeving voor onze inwoners te verbeteren", aldus een woordvoerder van verkeerswethouder Melanie van der Horst.

"Veel ondernemers hebben al grote stappen gezet, maar wij hebben natuurlijk aandacht voor kleine ondernemers voor wie de overgang naar elektrisch niet zo makkelijk is. Waar faillissement dreigt kunnen ondernemers een ontheffing krijgen en we willen ervoor zorgen dat zij de ruimte krijgen om op een voor hun werkbare manier over te gaan op uitstootvrij vervoer. De komende maanden houden we goed in de gaten hoe het gaat met de invoering van de uitstootvrije zones, uiteraard in nauwe samenwerking met het ministerie en de branche."