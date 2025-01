Extra surveillances in Zandvoort: "Hoe komen ze aan dat zware vuurwerk?"

Dat het vanochtend stil is in de Lorentzstraat, wil niet zeggen dat er niet wordt gepraat over het incident in de nacht van vrijdag op zaterdag. Maar liever niet tegen de verslaggever en al helemáál niet met naam en toenaam. "Want voor je het weet heb je zelf zo'n stuk zwaar vuurwerk in je woonkamer", is de veelgehoorde verklaring.

Een oudere vrouw, een echtpaar en een jonge man zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Maar ook in hun geval geldt dat ze er alleen anoniem over willen vertellen. "Want", zegt de vrouw op leeftijd, "de angst zit er best wel in."