Nieuwe aanval van terrorwespen dreigt, imker Pim is op zijn hoede

"Er is er ook een Aziatische hoornaar gespot in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daarom heb ik een vermoeden dat er een nest kan zitten op buitenplaats Leyduin of in het Groenendaalse Bos. Tussen de duinen en Heemstede in."

Melding doen bij Pim

Pim hoopt dat mensen zich bij hem melden als ze een Aziatische hoornaar zien. Bijvoorbeeld via Facebook. De inwoners van Bennebroek deden dat de afgelopen weken ook fanatiek en dat leidde uiteindelijk tot de vondst van het grote nest, hoog in een boom in het Bennebroekbos.

