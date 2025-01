Miljoeneninvestering moet oude Waddenlandschap weer tot leven brengen

Op Texel wordt ook een slag geslagen met de kolken en poelen die her en der terug te vinden zijn. "Ze worden gebruikt als drenkplaats voor het vee. En er is altijd veel leven op die plekken. Ook met het klimaat dat steeds grilliger wordt, is het fijn dat er in het land water vastgehouden wordt. Er zijn er al een aantal hersteld maar we gaan er nog meer opsporen en in overleg opknappen."

Op Wieringen wordt de komende jaren gewerkt aan het herstel van de beeldbepalende tuinwallen. Die werden vroeger rond de weilanden aangelegd om het vee binnen te houden. "Er is nu nog maar een fractie over van wat er was. We hebben al oude kaarten bestudeerd om te kijken waar ze vroeger stonden. Het levert straks een nog fraaier landschap op en het zorgt voor meer biodiversiteit. De tuinwallen zijn een prachtige plek voor insecten."

Broeden en bessen

Landschap Noord-Holland wil ook houtsingels terugbrengen rond de dorpen. "Die zag je vroeger veel meer rond de dorpen. Ze waren een meter of twee, drie breed en bestonden uit Meidoorn en andere bomen en struiken. Vogels kunnen er broeden en bessen eten. Ze zullen alleen wel onderhouden moeten worden. Daar hebben we ook een plan voor. We gaan kijken of we de CO2 die wordt afgevangen kunnen verkopen en dat geld dan kunnen inzetten voor het onderhoud."

Een ander element dat praktisch helemaal verdwenen is uit het Wieringer landschap is de moerbeiboom. "Vroeger kwamen die voor bij de boerderijen. We gaan nu kijken of we ze kunnen herintroduceren", vertelt De Vries. "We hebben inmiddels contact gehad met veel verenigingen, LTO en gemeentes over de plannen. Er zijn al veel kansrijke ideeën. Daar gaan we nu mee aan de slag."