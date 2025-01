Geliefde 17-jarige cafépoes Bert doodgebeten door honden

Hij hoort daar van een paar getuigen wat er is gebeurd. "Blijkbaar is er een dame langsgelopen met twee honden. En toen ging het helemaal mis. Er stonden ook kinderen bij. De eigenaresse van de honden was daarna ook helemaal overstuur en ze hebben haar weggestuurd. Omdat iedereen van slag was, heb ik nu ook geen signalement."

Oproep

Raymond zit een week later nog met een hoop vragen en zorgen. "Ik weet dus verder niks over haar. En wat voor honden het zijn. Ik stel het erg op prijs als ze even bij me langskomt. Nu is het helaas mijn poes, maar straks grijpen die honden een kind. Ik wil weten wat er precies gebeurd is", legt de kroegbaas uit.

Raymond nam café Bert in 2020 over en kreeg poes Bert er gratis bij. "Ze was hier al veertien jaar en ging veel naar buiten. Als ze honger had, kwam ze weer naar binnen. Of als het koud was. Het was echt een lief beestje. Ook buurtbewoners gaven haar te eten. En ze werd vaak door kinderen geaaid."

Tekst loopt door na de foto.