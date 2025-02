Jutter doorbreekt taboe op rouw: aangespoelde lichaamsdelen herdacht op Texel

"We wisten toen: hij gaat snel dood", vertelt Lotte over meest verdrietige tijd van haar leven. Ze was toen 31. "Allebei wilden we het proces toch ons eigen maken. Wij wilden echt samen beleven wat er nog te beleven viel."

Rouwen is volgens haar steeds meer een individuele aangelegenheid geworden.

"Vroeger stierven mensen in de woonkamer, ging de kerkklok, liep het dorp uit. De hele gemeenschap hielp met het dragen van het verlies. Dat zie je nog steeds bij inheemse volkeren over de hele wereld. Maar hier is er weinig van over. Voor velen is het een eenzaam proces, zo lullig, dat hoeft het niet te zijn."

De kop van dat ene krantenartikel over lugubere vondst op Texel was: 'Hoe strandjutters op het verdriet van de wereld stuiten en niet goed weten wat ermee te doen'.

Lotte kijkt naar de Texelaar naast haar.