112-blog | Horecamedewerkers grijpen overvaller in de kraag • Gewonde na botsing tussen personenauto en vrachtwagen

28 oktober 2024, 09.16 uur

Rond drie uur vannacht zijn de bewoners van een appartementencomplex aan de Elckerlijcstraat in Amsterdam opgeschrikt door een harde knal. Door een explosie is er brand ontstaan in een woning in het appartementencomplex. Bewoners werden door hulpdiensten uit hun woning gehaald en ondergebracht bij het nabijgelegen politiebureau. Waarom de woning een doelwit is geworden, is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen.