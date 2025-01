Vol branie kijken Ajax-fans uit naar Klassieker: "We pakken Feyenoord gewoon met 5-0"

Een heerlijk affiche vanavond in de Rotterdamse Kuip: Feyenoord - Ajax. De Klassieker zou eigenlijk zondag 1 september plaatsvinden, maar wegens politiestakingen werd dat duel naar vandaag verplaatst. De Amsterdamse fans kijken met veel zelfvertrouwen uit naar de clash met de aartsrivaal. "Tuurlijk zijn we er klaar voor, want we zijn veel beter."