Verbaasde trainer Martens vindt het 'onbegrijpelijk' dat AZ geen strafschop krijgt

"Dit is moeilijk te accepteren", gaat Maarten Martens verder over de teruggedraaide strafschop. Aanvaller Mexx Meerdink ging over de voet van Go Ahead Eagles-verdediger Gerrit Nauber. "De scheidsrechter beoordeelt de situatie van dichtbij en Mexx Meerdink is op volle snelheid en wordt de rechte weg naar het doel ontnomen."

Zesde plaats

Na vijf nederlagen op rij weet de ploeg van Martens weer niet te winnen. Door dit gelijke spel zakt AZ naar plek zes op de ranglijst.

Een iets positievere avond beleefde Mees de Wit. De linksback speelde in plaats van de geschorste David Møller en stond zo voor het eerst dit seizoen in de basis. "Ik ben blij dat ik negentig minuten heb gemaakt na zo'n lange tijd." De Wit is bezig aan zijn derde seizoen bij AZ, maar is de afgelopen jaren flink geplaagd door fysieke kwetsuren.