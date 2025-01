Van manege naar padelbaan: eigenaar Jack bouwt de binnenbak om

Jack weet niet beter dan dat er altijd paarden in zijn leven zijn geweest. Daarom heeft hij over de nieuwe koers een dubbel gevoel. “Heel veel kinderen uit Haarlem en omstreken hebben hier leren rijden.” Na een paar moeilijke jaren, denkt hij met een indoor padelbaan nieuwe mogelijkheden aan te boren.

“Eerst kregen we een uitbraak van rhino (rhinopneunomie, een ernstige besmettelijke paardenziekte, red.), waarbij negentien paarden besmet raakten. Dat hebben we overwonnen. Gelukkig zijn alle paarden genezen. Toen kwam corona. Eerst de avondklok, toen de sluiting van de manege. Ook dat hebben we overwonnen. Maar vanaf dat moment merkten we wel dat het aantal klanten terugliep terwijl de kosten van voer, stro en de aanschaf van paarden steeds hoger worden.”

Jack maakte de balans op. Hij hoorde over een manege in Lelystad die een padelbaan in de binnenbak heeft gemaakt. Het idee sprak hem aan en na wat onderzoek besloot hij eenzelfde pad in Haarlem te volgen. In de binnenbak worden vijf normale padelbanen en één single padelbaan gecreëerd. Het worden de eerste indoorbanen van Haarlem.

Tekst loopt door onder de afbeelding.