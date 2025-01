Wéér een tegenslag voor Kledingbank NHN: "Dit is toch vreselijk?"

Erik Guit is al twee jaar vrijwilliger bij de kledingbank en is enorm gefrustreerd over dit recentelijke nieuws: "Dit is toch vreselijk?", zegt hij tegen mediapartner Streekstad Centraal. "De reden dat we extra verkopen, is om de kledingbank te redden. Dan is het natuurlijk lullig dat we in die laatste weken 'verlinkt' zijn door iemand die dit aangekaart heeft, omdat het officieel eigenlijk niet mag."

Waarom het officieel niet mag weet Erik ook niet helemaal. "Ik vermoed dat het met de regels voor non-profit organisaties te maken heeft. Als we een openbare verkoop houden, maken we winst en zijn we in feite een 'winkel'. Dat is niet de bedoeling. Maar we hebben ook wel eens buiten een kledingmarkt gehouden en dat mocht wel."

Frustratie

De frustraties lopen hoog op bij hem en de andere vrijwilligers. En dat komt niet alleen voort uit de beperkingen voor de leegverkoop. Het gebrek aan subsidie van de gemeenten zorgt ervoor dat ze niet genoeg geld hebben voor een nieuw pand. "Nadat het armoedebeleid is aangepast, stelden de gemeenten dat wij eigenlijk niet écht nodig zijn. Dat is echt belachelijk, want onze leden komen uit heel Noord-Holland. Ze laten 1.100 leden in de kou staan", vindt Erik.

En daar zijn velen het op sociale media mee eens. "Het is toch te belachelijk voor woorden allemaal", schrijft een bezorgde volger. Een ander voegt eraan toe: "Hier is niemand bij gebaat, zo'n goed initiatief! Gun toch eens wat met zulke mooie projecten." Ook de frustratie is duidelijk: "Triest, het lijkt echt wel of ze jullie gewoon expres dwarszitten."

