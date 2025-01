Auto rijdt restaurant binnen in Zwaag

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur. Volgens een politiewoordvoerder reed de automobilist 'met een kilometer of 40 per uur' het restaurant binnen. Het restaurant was op dat moment gesloten.

De bestuurder is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. De man wilde uiteindelijk zelf niet mee naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

De schade aan het pand is enorm. De hele pui ligt eruit en ook het dak moest gestut worden, zegt de woordvoerder.