Veel extra vlieglawaai in zomer 2025, ondanks 'belofte' oud-Schipholbaas

In die plannen wordt gesproken over 485.000 vluchten, veel meer dan het vorige kabinet had beloofd. "En nu horen we dat de Buitenveldertbaan komende zomer bijna vijf maanden dicht gaat. Het zal voor ons onleefbaar worden in de zomer, dat verwachten wij", aldus Visser.

10.000 nachtvluchten

Het plan van Schiphol is ook om de 10.000 nachtvluchten te verdelen over andere start- en landingsbanen. Die informatie deed de gemeenteraad in Aalsmeer steigeren. Voorzitter Ronald Fransen van de commissie luchtvaartzaken in Aalsmeer, stuurde vorige week meteen een brief naar de Schiphol-baas met hun ongenoegen.



"Het is ons duidelijk dat Schiphol hetzelfde aantal vluchten wil, maar met minder banen. Schiphol wil de bewoners ermee lastigvallen, zij worden de dupe", zegt hij. Ook wethouder Hester van Buren van Amsterdam stuurde later die dag een brief. "Helaas moeten we opnieuw constateren dat in het maatregelenpakket het perspectief van omwonenden volledig ontbreekt."

Meer lawaai dan mag

Ook vraagt de Schiphol-baas aan de minister om ruimere geluidsgrenzen tijdens het onderhoud aan de baan. Andere gebieden zullen in die periode meer worden belast met extra vliegverkeer, waardoor er meer lawaai is dan volgens de wet is toegestaan.