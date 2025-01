119 jaar oud schip steelt de show tijdens Bontekoerace

De bruine vloot ging dit weekend de strijd met elkaar aan tijdens de 32e editie van de Bontekoerace. Een flinke greep uit het Nederlandse nautisch erfgoed verzamelde zich in de haven van Hoorn, waar om klokslag 11.00 uur 's ochtends het startschot voor de wedstrijd klonk. Met een zuchtje wind voeren 28 schepen een kort parcours van zes kilometer dat ze drie keer moesten afleggen.

Vaakst gefotografeerd

Eén van de eyecatchers tijdens de Bontekoerace was De Pinas, een 119 jaar oude vissersboot. Een knap staaltje werk, want de boot vaart pas weer twee jaar na een langdurige restauratie. "Zo'n race is meteen een mooie leerschool om je boot beter te leren kennen", leggen schippers Johan Nieuwdorp en Paul van de Vaart uit. Het laatste plekje in de poule van ‘Visserij/Botters’ nemen ze dan ook maar voor lief. Van de Vaart moet lachen: "We zijn het vaakst gefotografeerd, dus die prijs kunnen we wel in onze zak steken."

In vijf en een half jaar hebben ze de vissersboot uit 1905 in originele staat hersteld. Ze zijn trots op het resultaat. "Het is een bijzondere boot, dat maakt het zo leuk. Zeker omdat ze in Nederland nog weinig te zien zijn", aldus Nieuwdorp.

Volgend jaar zijn beide schippers weer van de partij. Gaan ze dan wel de strijd aan voor een plekje in de top drie? "De volgende keer strijden we om de een-na-laatste plaats", grapt Van de Vaart. "Het gaat om de gezelligheid."

