Bovenbuurvrouw voelde zich al 'ongemakkelijk' boven Hoofddorpse kapsalon waar explosieven afgingen

De tweede explosie was 'doffer' dan de eerste, vertelt de vrouw die liever niet met haar naam in de publiciteit komt. "Ik denk omdat het tweede explosief naar binnen werd gegooid." Hoewel de explosies een gigantische drukgolf veroorzaakten, zijn de ramen van haar appartement niet gesneuveld.

Het is zaterdagavond rond 23.15 uur als de vrouw en haar buren worden opgeschrikt door de eerste klap. Vijftien seconden later volgt de tweede ontploffing, waarna ze direct het alarmnummer belt. Zodra hulpdiensten aanwezig zijn, worden uit voorzorg de appartementen boven de kapsalon ontruimd.

Brand

Eenmaal buiten ziet de bovenbuurvrouw pas goed hoeveel schade de explosies hebben aangericht in de zaak van 'sterrenkapper' Hanni Hanna. "En ik zag de brand", vertelt ze over de vlammen die door de explosies waren ontstaan. "Een enorme chaos." Rond 00.30 uur was het vuur geblust en waren de appartementen veilig bevonden. "We mochten snel weer naar binnen."

