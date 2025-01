Politie had vannacht handen vol aan bestuurders onder invloed

In West-Friesland reed 's morgens een 22-jarige verdachte een voortuin in Scharwoude in. De jongeman rende weg, maar werd later aangehouden. Na een bloedproef bleek dat de man onder invloed was van alcohol en drugs. Naast rijden onder invloed wordt de 22-jarige ook het verlaten van de plaats van het ongeval ten laste gelegd.

Ook in de Noordkop was het raak, in Barsingerhorn. Daar vloog op de Heerenweg een 24-jarige man uit Spanbroek uit de bocht.

Hij kwam er met een snee in zijn voorhoofd vanaf. Zijn auto was volgens de politie stuk en hij kreeg een proces-verbaal voor rijden onder invloed. De man blies 495 µg/l, wat staat voor microgram alcohol per uitgeademde liter lucht. Als beginnende bestuurder is de limiet 88 µg/l, bij een ervaren bestuurder is dat 220 µg/l.

Op de vlucht

In de regio Alkmaar ging het ook mis. In Limmen ging een automobilist ervandoor op de Maatlat toen een politieman hem wilde controleren. Zijn vlucht eindigde tegen een lichtmast.

Hierop verliet de man zijn auto en ging hij er rennend vandoor. Een diensthond vond hem even later in een tuin. Bij de verdachte, een 29-jarige Tunesiër, is een bloedproef afgenomen in verband met verdenking van rijden onder invloed van drugs. Ook hij krijgt een proces-verbaal voor het verlaten van de plaats van het ongeval.

In Broek op Langedijk reed een 37-jarige Bulgaar tegen een vangrail. De man stopte niet, maar getuigen meldden hem bij de politie. Hierop werd hij in Alkmaar aangehouden, waarop hij verklaarde alcohol te hebben gedronken en een joint te hebben gerookt. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur.

In de bosjes

In de IJmond fietste in Beverwijk een dronken man tegen een geparkeerde auto. Ook hij wilde ervandoor gaan, maar omstanders grepen in en droegen hem over aan de politie. Omdat er naast alcohol ook drugs in het spel waren, is bij hem een bloedproef afgenomen.

Op de Rijkstraatweg in Heemskerk raakte een man tijdens een inhaalmanoeuvre de macht over het stuur kwijt. Hij kwam in de bosjes tot stilstand. De verdachte, een 40-jarige man uit Velsen-Noord, blies 565 µg/l.

7 keer maximaal toegestane waarde

Een 39-jarige man uit Oekraïne spande dit weekend de kroon. Hij reed zaterdagavond met zijn auto tegen een lichtmast op de Orionweg in IJmuiden. De man blies op het politiebureau in IJmuiden 1565 µg/l, ruim zeven keer de maximaal toegestane waarde. Hij kreeg een rijverbod van 21 uur.