Amsterdam Klezmer Band breng muzikaal eerbetoon aan 750 jarige stad Amsterdam

De bandleden houden allemaal op hun eigen wijze van Amsterdam. Trompettist Gijs Levelt prijst het multiculturele muzikale klimaat van de stad. "Ik groeide op met Turkse, Surinaamse en Marokkaanse muziek en experimentele jazz in het Bimhuis. Dat vond ik prachtig en dat heeft mij gevormd."

Klarinettist Janfie van Strien vindt het fijn dat Amsterdam een oase van progressiviteit is in een steeds rechtser wordend Nederland. En Job houdt vooral van de directheid van Amsterdammers. "Dat je kan zeggen waar het op staat."

Bedreigingen

Amsterdam bestaat dan wel 750 jaar, maar de Amsterdam Klezmer Band bestaat ook alweer 25 jaar. Een carrière vol energieke optredens in binnen- en buitenland. "Het is altijd een feestje met veel hossende mensen voor het podium", vertelt Gijs. "Maar ook op het podium is het altijd heel gezellig."

Klezmer is Joodse muziek die oorspronkelijk uit Oost-Europa komt. Toch kreeg de band ook net als andere Joodse acts door de oorlog in het Midden-Oosten te maken met bedreigingen en moest er soms bewaking aan de deur staan tijdens concerten.

"Onze muziek is niet politiek. Er zit vreugde en verdriet in en we blijven ons muzikale verhaal gewoon vol overgave brengen", aldus Job. "Wij waren woedend en verdrietig na de aanslagen van 7 oktober, maar we ook woedend en verdrietig over wat er in Gaza en Libanon gebeurd", zegt Gijs. "Wij willen gewoon laten zien dat muziek mooi is en verbindt en door onze optredens willen we mensen samenbrengen."

