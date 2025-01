Ravage na explosies bij 'sterrenkapper' en bedrijventerrein in Hoofddorp

De klap aan de Concourslaan blies rond 23.15 uur de complete gevel uit de kapsalon. In het pand is flinke schade aangericht en de stoep en de weg voor het pand waren bezaaid met glas. Hulpdiensten waren in groten getale aanwezig, de straat was afgezet tijdens hun werkzaamheden.

Aan de Noordmeerstraat ging een paar uur later rond 2.00 uur een explosief af bij een cateringbedrijf. Daar werd de rolluik ontzet.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, de politie meldt dat er geen gewonden zijn. De branden waren vrij snel onder controle.

Op beide locaties is technisch sporenonderzoek verricht. Ook heeft de politie gesproken met beide eigenaren van de panden en worden eventuele verbanden onderzocht. Uit de gesprekken bleek dat het huurpand aan de Noordmeerstraat in het verleden eigendom is geweest van een familielid van de kapperszaak. Beide eigenaren doen aangifte van de bomaanslagen en hen wordt slachtofferhulp aangeboden.

'Onacceptabel'

Op X benoemt burgemeester Marianne Schuurmans de explosies. Zij gaat ervan uit dat het om incidenten in het criminele milieu gaat. 'Onacceptabel hoe criminelen ten koste van de veiligheid van de omwonenden elkaar bevechten. Ik begrijp de onrust'.

De kapsalon aan de Concourslaan profileert zich als 'sterrenkapper', op sociale media is te zien dat onder andere artiesten als André Hazes en Lil' Kleine en Ajacieden tot de klanten behoren.

Zoveelste explosie

Het is de zoveelste nacht dat het misgaat in Hoofddorp. Dit jaar werden onder andere woningen aan het Liesbos getroffen door een explosie.

Aan de J.C. Beetslaan was het meerdere malen raak in mei. Een buurtbewoner vertelde in mei dat er al jaren incidenten zijn rondom de woning die toen werd getroffen: "Volgens mij ging vijf jaar geleden de eerste steen al door de ruit." De politiewoordvoerder wilde destijds niets kwijt over de achtergrond van de incidenten.

Vorig jaar werd de Hoofddorpse Kelloggstraat lange tijd geteisterd door brievenbusbommen, die ervoor zorgden dat bewoners 's avonds niet meer de straat op durfden.