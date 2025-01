Onrustige avond in Amsterdam: meerdere vechtpartijen en steekincident

Op meerdere plekken in Amsterdam is het vanavond vrij onrustig geweest. In Nieuw-West en Oost zijn meerdere vechtpartijen uitgebroken. Eén van die vechtpartijen is uitgelopen op een steekincident, een andere zelfs mogelijk op een schietpartij. De politie kan daar vooralsnog weinig over zeggen: "We zijn op beide locaties aan het onderzoeken wat er exact gebeurd is."