Sportclubs vrezen voortbestaan door bezuinigingen vanuit Rijk

De voetbalclub en hockeyclub op IJburg liggen samen op één sportpark. Beide verenigingen bestaan zo'n vijftien jaar en zitten nog steeds in een tijdelijk gebouw. De gebouwen moeten uiterlijk in 2028 plat liggen en dus worden al tijden plannen gemaakt voor nieuwe gebouwen. "Wat we nu hebben kan echt niet meer, het is bijvoorbeeld niet energiezuinig en is te klein voor het aantal leden dat we nu hebben", vertelt voetbalvoorzitter Fedor Swart.

Om een nieuw gebouw te realiseren, is veel geld nodig. Dat soort kosten kunnen deels door de gemeente worden gedekt, maar grotendeels komt dat vanuit subsidies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. VWS bezuinigt onder andere op de zogeheten BOSA-regeling, via die subsidie kun je bouw- en onderhoudskosten dekken. Waar voor die subsidie in 2024 nog 111,5 miljoen euro beschikbaar was, maakt VWS daar in 2025 nog maar 74 miljoen voor vrij.

Ledencontributie omhoog?

Op die regeling hopen Swart en hockeyvoorzitter Meindert Jansberg recht te hebben voor hun gebouwen. Maar die kans lijkt dus kleiner en kleiner te worden, de komende jaren zal het enkel minder worden. "Dat betekent dat we een flink gat in de begroting krijgen voor een nieuw clubhuis. Die kosten zijn niet zomaar op te vangen", zegt Jansberg.