Overlijden dorpsgenoot Kreileroord zorgde voor klein leger aan nieuwe hulpverleners

De certificaten voor de 30 nieuwe hulpverleners werden gisteren in MFA de Doorbraak uitgedeeld door Arjan Klercq die zijn vrouw nu alweer vier maanden moet missen. "Het is een dubbel gevoel. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar dat er nu in het dorp mensen opstaan en in actie komen dan is het mooi dat er toch iets goeds uitkomt."

Instructeur Kees Meijer legt tijdens de bijeenkomst met zijn pupillen nog maar eens uit wat het belang is van de vrijwillige hulpverleners in het dorp. "Het is belangrijk dat er in de eerste drie minuten al meteen begonnen wordt met reanimeren. Daarmee kan een hoop schade voorkomen worden na een hartstilstand. Meld je dan ook aan bij HartslagNu zodat je kan komen helpen als er iemand in nood is."

