'Super Granny' Ina (77) schrijft gezondheidsboek: "Al kan je maar je pink bewegen, ga iets doen!"

"Ik denk dat ik een plezierige oude dag heb, met alle ups en downs die iedereen heeft, en dat wilde ik met anderen delen", vertelt Ina bij haar boekpresentatie in - hoe kan het ook anders - de sportschool. "Ik denk dat de meeste mensen meer kunnen en meer talenten hebben, dan ze denken."

Ina begon op 64-jarige leeftijd, na haar pensionering als docent aan de Hogeschool van Amsterdam, pas serieus met sporten en gezond leven. En nog steeds staat ze zo'n vier keer per week in de sportschool. "Ik heb in de gym al 140 kilo gehaald, dus het kan altijd omhoog!", vertelt ze over haar powerlift-record.

In haar boek schrijft ze dé tips om als oudere dame, of heer natuurlijk, zo fit mogelijk te blijven. "Al kan je maar je pink bewegen. Of al kan je maar tot het tuinhekje lopen. Ga iets doen!", aldus Ina. Overigens gaat het boek gaat niet alleen over voeding en beweging, maar ook over omgaan met verlies en nieuwe vrienden maken.

"Ina is een inspiratie voor de gehele wereld geworden", aldus haar trainer Jinga Gosschalk. "Dat je op oudere leeftijd nog héél veel kan bereiken."