'Struikrovers' plunderen plantsoenen in Haarlem-Noord

Na een mistige start van de dag breekt de zon zaterdagochtend door. Het is een mooie dag om buiten aan de slag te gaan. En dat komt goed uit, want de 'struikrovers' zijn neergestreken in en rond de Jan Prinslaan. Het is druk. Buurtbewoners lopen af en aan met kruiwagens en tuingereedschap. De ontvangst - met verse koffie - is hartelijk.

Ilona van Lavieren is van de stichting Struikroven. "We zijn uitgenodigd door Pré Wonen. Deze flats hier worden gesloopt en wij mogen het openbaar groen roven. We willen voorkomen dat al die mooie planten in de versnipperaar verdwijnen, dat zou zo zonde zijn. Zo houden we Haarlem groen, dat is het allerbelangrijkste."

45 struikrovers redden het groen

De stichting werd zo'n vijf jaar geleden opgericht en is actief in het hele land. Inmiddels lopen er zo'n 45 struikrovers rond. "Iedereen heeft zijn eigen gebied, ik ben verantwoordelijk voor Haarlem", zegt Ilona. "We duiken op bij sloop- en renovatieprojecten om het groen te redden. Deze planten hier staan er echt al lang, ze zijn volgroeid. Als je ze nu verplaatst naar je eigen tuin of balkon, is de kans groot dat ze het overleven."

