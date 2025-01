Opnieuw raak in Zandvoortse wijk: explosief gaat af bij flatwoning

De Lorentzstraat in Zandvoort werd vrijdagavond weer opgeschud, ditmaal door een explosief dat afging bij een flatwoning. Het is de zoveelste keer dat het misgaat in de badplaats, en dan met name wijk Nieuw-Noord, waar een paar maanden geleden nog een stille tocht werd georganiseerd door bewoners die de overlast helemaal zat zijn.