Opnieuw zachte herfstdag, zondag koelt het flink af

Na het optrekken van de vroege ochtendmist is het deze zaterdagochtend vooral heel zonnig. Het blijft droog en de zon prikt gewoon door de overtrekkende sluierbewolking heen, meldt Weeronline. Een jas is in veel gevallen niet eens nodig met temperaturen van 17 tot 21 graden. Normaal gesproken is het eind oktober zo'n 12 tot 14 graden.

Hoewel de bewolking zaterdagavond toeneemt en er zaterdagnacht en zondagochtend een bui kan vallen, wordt het de tweede dag van het weekend wederom zonnig en zacht. Wel wordt het met 14 tot 17 graden iets koeler dan de dag ervoor. Zondagavond is er wel kans dat het snel afkoelt en kan de temperatuur op sommige plekken dalen tot net boven het vriespunt.

Na het weekend krijgen we te maken met meer typisch herfstweer. Het wordt grijs door laaghangende bewolking en er is kans op hier en daar een buitje. De temperatuur komt in het eerste deel van de nieuwe week uit op een graad of 14.

Aan het einde van de week wordt het frisser en gaat het kwik richting een graad of 10.