Vannacht gaat de wintertijd weer in, maar hoe (on)gezond is dat eigenlijk?

De ochtenden zijn volgens de onderzoekers hét moment dat onze biologische klok het meeste behoefte heeft aan licht om in balans te blijven. In het donker opstaan en (pas 's avonds wanneer de zon onder is) naar school of werk gaan, is daarom niet gezond.

Ongezond snaaien

Uit een onderzoek van de Amerikaanse North Carolina State University van eerder dit jaar blijkt dat aan het begin van de zomertijd de verkoop van voorverpakte, vaak ongezonde snacks omhoog schiet, vooral 's avonds en op bewolkte dagen.

Ook nemen sportschoolbezoekjes aan het begin van de zomertijd af. Wetenschappers concluderen dat dit komt omdat de abrupte verandering ontwrichtend werkt, waardoor mensen soms vervallen in ongezonde keuzes.

Keuze maken

De Europese Commissie heeft in 2018 uitgesproken dat ze eigenlijk willen dat Europese landen een keuze maken tussen zomertijd of wintertijd, in plaats van het verzetten van de klok. Ook het Europees Parlement sprak zich hier vóór uit. Uit peilingen bleek dat veel Europeanen het zat waren om de klok te verzetten.

Als Nederland ervoor zou kiezen om de zomertijd aan te houden, zou het op de kortste dag van het jaar pas om 9.45 uur licht worden. Als ervoor gekozen wordt om wintertijd aan te houden, wordt het op de langste zomerdag van het jaar al om 21.00 uur donker. Of Nederland hier in mee wil gaan is nog onduidelijk.

Als er een plek is waar de zomer- en wintertijd inslaat, dan is het wel het klokkenmuseum Zaanse Tijd. NH zag vorig jaar hoeveel werk de conservator er heeft aan het verzetten van alle klokken.