Déron Payne glundert na eerste doelpunt voor FC Volendam: "Hij is er eindelijk"

FC Volendam-trainer Rick Kruys was zeer tevreden met de aanvalsdrang van zijn ploeg. "We waren voorin erg dreigend en daardoor dominant. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Zo geven we weer een goal weg. Dat is nergens voor nodig want je bent totaal in control. Dat mag ons niet overkomen", aldus Kruys na afloop van de 4-1 zege van zijn ploeg.

De volgende wedstrijd van FC Volendam komt al snel. Aanstaande donderdag neemt de ploeg van Kruys het op tegen de amateurs van DOVO in de eerste ronde van de KNVB beker. Aftrap in Veenendaal is om 20.00 uur.