OM deed niets met signalen grootschalige cannabisfraude: "Onvoldoende maatschappelijk nationaal belang"

Vanaf begin 2020 beloofde JuicyFields investeerders wereldwijd flinke rendementen uit medicinale cannabis, aldus Zembla. Dat werkte als volgt: geïnteresseerden konden virtueel cannabisplanten kopen via een online platform. Deze zouden worden gekweekt op plantages in onder meer Zuid-Amerika, waarna investeerders bij de oogst een deel van de winst zouden krijgen.

In het begin leek alles koek en ei. Tot de website volgens Zembla in 2022 plotseling op zwart ging, de fraudeurs er met de winst vandoor gingen en het Amsterdamse bedrijf failliet lieten gaan. Gevolg: duizenden gedupeerden, onder wie naar schatting honderden uit Nederland. Zembla werkte samen met Deense, Zweedse en Duitse media en sprak met tientallen Nederlandse slachtoffers, die duizenden euro's tot zelfs tonnen zouden hebben verloren.

'Zaak te complex'

Veel Nederlandse gedupeerden deden aangifte, maar de politie pakte de zaak volgens Zembla niet op. Ze zouden te horen hebben gekregen dat er geen aanwijzingen waren voor verder onderzoek of dat de zaak te complex was.

Justitie reageert bij Zembla op het onderzoek en stelt dat er geen onderzoek is geopend omdat daarvoor “onvoldoende maatschappelijk nationaal belang” was. “Juist bij beleggingsfraude gaat het om risico's die beleggers doorgaans welbewust hebben genomen in de hoop op geldelijk gewin”, aldus het OM. In omringende landen zouden de aangiftes wel tot strafrechtelijke onderzoeken hebben geleid.

Pas nadat Spanje Nederland meermaals zou hebben gevraagd de hoofdrolspeler in deze zaak, Hans van de V., op te pakken, zou dat zijn gebeurd. Ook zijn vrouw werd aangehouden. Deze Van der V. zou de oprichter zijn van het Amsterdamse bedrijf. Hij zou een kantoor hebben gehuurd in het centrum en een tijdlang CEO van Juicyfields zijn geweest in de regio Latijns-Amerika.

Hij en zijn vrouw stonden afgelopen week voor de Amsterdamse rechtbank, die binnenkort beslist over een eventuele uitlevering.