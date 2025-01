Ouders die baby ontvoerden uit Frans ziekenhuis aangehouden in Amsterdam-Centrum

De woordvoerder wil niet meer kwijt over de omstandigheden waaronder het stel en de baby zijn gevonden. Tegen de ouders, een 23-jarige man en een 25-jarige vrouw, was een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd.



De politie schrijft in een bericht op X dat de baby momenteel in een ziekenhuis ligt "om de zorg te krijgen die hij nodig heeft".

Vrienden aangehouden

Het stel nam de baby, die ongeveer acht weken te vroeg was geboren, afgelopen maandag mee uit een ziekenhuis in Aulnay-sous-Bois, een plaats op ongeveer een half uur rijden van Parijs. Het kindje was op dat moment zeventien dagen oud en afhankelijk van intensieve zorg.



De Franse autoriteiten namen de ontvoering direct zeer serieus. De politie verspreidde een opsporingsbericht en riep mensen op om uit te kijken naar een donkerblauwe Audi. Eerder deze week werden in Frankrijk vijf naasten van de ouders aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering, drie van hen zijn aangeklaagd.

Waarom de ouders het kindje meenamen uit het ziekenhuis is nog onduidelijk.