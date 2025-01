Lees terug: FC Volendam wint ruim van FC Eindhoven (4-1), Jong AZ verliest van TOP Oss (2-1)

Welkom in het liveblog! Vanavond weer een bomvolle voetbalavond voor onze Noord-Hollandse profclubs in de Eerste divisie. FC Volendam verpletterde FC Eindhoven met 4-1. Jong AZ ging jammerlijk ten onder tegen TOP Oss met 2-1, ook jong Ajax ging met 2-1 ten onder tegen Roda JC. Later uiteraard de interviews.