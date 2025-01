Stad viert 749ste verjaardag: kunstroutes, lezingen en sport als aftrap jubileumjaar

Zo kun je vandaag langs bij het Stadsarchief om lezingen, workshop en rondleidingen die in het teken staan van 1275 en de Middeleeuwen te volgen. In de schatkamer kan het Tolprivilege bewonderd worden. Dit is het oudste document waarin de stad en bewoners worden genoemd en werd door graaf Floris V van Holland aan bewoners bij de dam in de Amstel verleend.

Ook is er een fototentoonstelling over Amsterdamse mensen tussen 1970 en 1990 te zien en kun je tijdens een film terugblikken op hoe Amsterdam zijn 650ste en 700ste verjaardag vierde.

In De Nieuwe Kerk kun je de tentoonstelling bekijken over de eeuwenlange geschiedenis van de kerk en in de Oude Kerk kun je naar een tentoonstelling van kunstenaar Navid Nuur. De bezoeker wordt hierbij uitgenodigd 'de kerk zintuigelijk te ervaren'.

Verhalen en kunst op straat

In het Architectuurmuseum kun je in het verhaal van Haven-Stad duiken. Een installatie neemt je mee in de grootste stadsuitbreiding binnen de ring A10. In Museum aan de Amstel kun je een collectie over de Zeedijk bezoeken. Er wordt ingegaan op de vraag hoe verschillende culturen en achtergronden hier samen komen en op van wie deze straat eigenlijk is.

Wil je een kijkje nemen in het Koninklijk Paleis? Amsterdammers kunnen hier de audiotour Mokumtour volgen. Hierin worden weetjes en bijzondere verhalen over het Paleis en de stad verteld. Extra leuk: bezoekers ontvangen een cadeau ter ere van de verjaardag van de stad.

Mocht je toch liever buiten een frisse neus willen nemen, kan dat ook. Zo is er op het Windows Festival in Oost een openlucht kunstgalerie. Straten en ramen zijn door bewoners met grote verjaardagskaarten, versierd en verlicht tot een spectaculair levend kunstwerk.

Muziek en straatvoetbal

Muziekliefhebbers kunnen luisteren naar Amsterdamse liederen van het Weespertrekvaart Mannenkoor in de Van Houtenkerk in Weesp. In de Ziggo Dome wordt het jubileumjaar ingeluid met een groot openingsconcert. Voor degene die geen kaartje heeft weten te bemachtigen, niet getreurd. AT5 zendt het concert tussen 20.15 en 22.00 uur uit op televisie en op de website. Het concert wordt bij AT5 vooraf gegaan door een toespraak van burgemeester Halsema voor alle Amsterdammers.