Klimaatfilosoof: Geen grote, maar juist kleine dingen doen voor het klimaat is de sleutel

Geen hoop, maar wanhoop

Chris Julien heeft een brakke nacht achter de rug. Zijn konijn was ziek en het was kantje boord. Op de bank, met konijn op schoot, klonk 'ik hoop dat je het haalt', als een mantra door zijn hoofd. Julien: "Hoop is het laatste dat je hebt, een soort allerlaatste redmiddel."

Toch gelooft de filosoof niet in hoop. Althans, in klimaatcontext. "Zonder hoop word je wanhopig. En dat is precies wat er moet gebeuren: mensen moeten wanhopig worden over de klimaatverandering." Juist door de wanhoop soms toe te laten kan je doorvoelen wat op het spel staat. Want door de hoop even los te laten kan je overgaan tot actie, aldus Julien.

Rommelige rotzooi

Julien maakt zich grote zorgen en vindt dat iedere Noord-Hollander elke dag een beetje klimaatactivist moet worden. "We kunnen niet langer achteroverleunen en wachten op verandering," benadrukt hij. "Iedereen moet zijn steentje bijdragen, hoe klein die bijdrage ook lijkt. Het begint bij onszelf en in onze eigen gemeenschap."

Hij verduidelijkt: "Het is één groot ongewis hoe de wereld er over vijftien jaar, in 2040, uitziet." Een rondje hardlopen? Dat gaat volgens Julien niet meer zo makkelijk als dat vandaag gaat. Ook zal de prijs van voedsel stijgen en is het maar de vraag of er nog schoon drinkwater uit de kraan stroomt. Kortom, als we niks doen, zal ook de Noord-Hollander binnen afzienbare tijd de gevolgen aan klimaatverandering aan den lijve ondervinden, zweert hij.

Tekst gaat door onder de foto.